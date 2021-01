Sáez vivió una semana durísima, pero quiere viajar

Son horas difíciles para el goleador de La Amistad, Henry Sáez , quien esta semana vivió un momento duro por el fallecimiento de un familiar. Un golpe anímico que llegó en medio de la definición del Torneo Federal Amateur y que, por esa razón, no pudo poner plenamente allí el foco de atención.

El capitán que no pudo jugar el domingo frente a Puerto Moreno, el mismo día que falleció su amada abuela se enteró, además, que la anciana padeció el coronavirus con lo cual fue inmediatamente aislado.

Una madre de crianza para el futbolista, la mujer estaba internada y había sido asistida por el Goldo y su familia, por eso el protocolo sanitario que se aplicó

Finalmente este jueves, Sáez y el resto de su grupo conviviente recibieron el alta y así podrá sumarse al plantel, esperando por la decisión del técnico Fabián Pacheco respecto a su inclusión.

Es que al no entrenar durante toda la semana está en situación desventajosa con respecto a sus compañeros, pero igualmente está habilitado para ser de la partida.

Autorizado por las autoridades sanitarias, el Goldo Sáez está en condiciones de formar parte de la delegación, pero hasta él es consciente que será difiícil saltar desde el minuto 1 al campo de juego

"Mañana (por este viernes) puedo comenzar a transitar y a entrenar. Voy a estar a disposición del técnico, pero no sé qué decidirá él para el armado del equipo", contó este jueves.

"Hace una semana que no estoy con mis compañeros", respondió de manera sincera y contundente el emblema del equipo. Su nombre es importante, pero aún así y al tratarse de una final, es el primero en entender que ir al banco contra Cruz del Sur es una opción. Gabriel Parroni, el ex Pacífico de Neuquén, fue el encargado de llevar la 9 ante Puerto Moreno. Más allá de no convertir, cumplió una buena actuación en la goleada por 4 a 1 del conjunto cipoleño.El plantel viajará mañana, en turno matutino, para quedar a la espera de la gran final por la clasificación del domingo a las 17:10 en el Estadio Municipal. Municipal.

El Goldo, junto a su familia conviviente, estuvieron desde el fin de semana hasta ayer cumpliendo con las medidas sanitarias preventivas. Este viernes puede volver a La Amistad.