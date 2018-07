Inglaterra va por más

En el encuentro que abrirá la jornada mundialista, los británicos aparecen como favoritos por los nombres que integran su plantel (Harry Kane, Delle Alli, Ashley Young) ante un rival que viene exhibiendo un gran funcionamiento defensivo y, como contrapartida, pocas armas en cuanto al juego ofensivo.

Pero pese a esto el técnico nórdico, Jane Andersson, confía en su planteo: “Hay algún entrenador que dijo que su equipo es fácil de analizar pero difícil de vencer, y me parece que eso se aplica mucho con nosotros. No debería ser difícil analizarnos, no habrá sorpresas”.

Con estos antecedentes los dirigidos por Southgate buscarán romper el maleficio de los 28 años sin semifinales (lo hicieron en Italia 1990 pero cayeron ante Alemania). Los suecos, en cambio, llegaron a esta instancia por última vez en Estados Unidos 1994, cuando perdieron frente a Brasil por 1-0.

Por su parte, el historial entre ingleses y suecos es parejo: los británicos ganaron 8, los bálticos en 7 y empataron en 9 ocasiones.

Croacia desafía al local

En el segundo cruce de la jornada se enfrentarán Croacia-Rusia en un duelo que por rendimiento tiene como candidato a los balcánicos si bien el elenco anfitrión tendrá un plus por su localía, y por el envión anímico que implica la victoria impensada ante España por penales en octavos. El lateral del elenco local, Mario Fernandes, analizó sobre el choque: “Trabajamos mucho tiempo para esto. Lo merecemos, y vamos a pelear para seguir”.