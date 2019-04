Salió a correr y una rama de un árbol lo aplastó

Ayer por la mañana, parte de la ciudad parecía devastada por la cantidad de árboles y techos caídos y el barro que arrastró la tormenta. La Dirección General de Escuelas de Mendoza resolvió que no haya clases durante todo el día hasta resolver los daños que ha causado el temporal, mientras que Defensa de Civil de San Rafael recomendó a los vecinos no salir de sus casas hasta que baje el agua, además de no transitar por la Ruta 173, camino a la zona turística del Valle Grande, donde cayeron rocas que imposibilitan cruzar los túneles por el desmoronamiento de un cerro.