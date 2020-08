Salta: el gobernador apuntó contra los bolivianos con doble nacionalidad que cobran el IFE

"Esta es una situación inequitativa cuando hay argentinos, sobre todo en nuestro norte, que se están pasando de hambre y no pueden acceder a ningún subsidio", añadió antes de remarcar que no hay reciprocidad con conciudadanos nacionales en otros países como Bolivia y Paraguay. En ese marco, propuso que para acceder a los beneficios sociales y sanitarios argentinos, se debe exigir la acreditación de residencia efectiva y fehaciente en el país. "Ya que encontramos que hay personas que dicen residir en el sector 5 sin número de Salvador Mazza, cuando ese domicilio no existe", ejemplificó Sáenz.

"Se lo planteo al Presidente y al ministro del Interior también, pero me parece ya que hay que resolver este tema de la doble nacionalidad y esa posibilidad que tienen muchísimos extranjeros de cobrar subsidios en nuestro país cuando hay gente en el norte que se está muriendo de hambre y no puede acceder a ningún subsidio", insistió.

Sáenz se refirió también a la preocupante situación que atraviesa Jujuy por el brote de coronavirus y recalcó que "es urgente tomar medidas de contención en el ingreso de extranjeros a Salta”. “Ayer me comuniqué con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para expresarle mi solidaridad y ponerme a su disposición; y yo no quiero que a Salta le pase lo mismo por lo que es fundamental el control de las fronteras con Bolivia”, advirtió el salteño.

https://twitter.com/GustavoSaenzOK/status/1292651732942704641 Reforzamos el control en las fronteras para seguir cuidando a los salteños.Hoy el @Ejercito_Arg desplegó un operativo aéreo en Aguas Blancas.Agradezco al presidente @alferdez y al ministro de Defensa @RossiAgustinOk por preocuparse y ocuparse de la salud y la vida de los salteños pic.twitter.com/5bzF98dhMy — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) August 10, 2020

“La salud pública de Argentina siempre atendió gratuitamente a los hermanos bolivianos, pero hoy por la pandemia no podemos hacerlo”, dijo y agregó que con el control de esta situación también se contendrán los ingresos ilegales no solo para el cobro de beneficios, sino también los pasos de mercadería ilegal y estupefacientes.