Salto de gripe en Neuquén: qué está pasando en las guardias y los fuertes síntomas de "cuerpo golpeado"

La influenza A explicó el 93% de los positivos de la semana. Salud confirmó que ya pasó el pico y ahora la curva empieza a bajar. ¿Qué se viene en estos días?

Guardias estalladas por la gripe, una foto habitual durante la escalada de casos en el invierno. (Foto Archivo)

La gripe pegó un salto fuerte en Neuquén y ya se nota en los pasillos de los hospitales. ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo a la información oficial de Salud, la circulación de la Influenza A se disparó en estas semanas y empezó a llenar guardias y las salas de internación en distintos puntos de la provincia. ¿Algo habitual? Sí, pero a tener recaudos.

Un dato es que, si bien el pico de este virus pasó hace una semana y ahora está en descenso, se van a mantener los contagios y hay otro escenario epidemioógico que va a cambiar en estas semanas, que puede afectar a los más pequeños.

Según el último informe de la Dirección Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial, correspondiente a la semana del 7 al 13 de junio, el 93% de los casos positivos detectados esa semana correspondieron a Influenza A, la cepa más conocida de la gripe, esta vez en su variante H3N2.

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El director provincial de Epidemiología, Martín Lammel, explicó a LM Neuquén que “estamos atravesando algo esperable para esta época del año; es esperable, pero necesitamos que las personas con factores de riesgo consulten a tiempo".

Gripe: los números de la semana en Neuquén

Durante esos siete días se procesaron 87 muestras en toda la provincia, de las cuales 27 resultaron positivas: 25 de Influenza A y apenas 2 de Virus Sincicial Respiratorio (VSR). No hubo ningún caso de Adenovirus, Influenza B, Metapneumovirus, SARS-CoV-2 ni de las distintas variantes de Parainfluenza.

La situación se repite, incluso es más notoria, entre los pacientes que ya estaban internados: de 49 muestras tomadas en esa condición, 17 fueron positivas (35%), 15 de ellas por Influenza A y 2 por VSR. De los 98 protocolos procesados esa semana, el 88% (86) pasó por el Laboratorio Central, mientras que el Hospital Castro Rendón sumó 8 y el Hospital de San Martín de los Andes, 4. El Hospital Horacio Heller no derivó muestras esa semana.

Si bien el informe oficial de esa semana todavía no pudo subtipificar ninguna de las 25 muestras positivas de Influenza A (algo habitual cuando el volumen de casos supera la capacidad del laboratorio), Lammel adelantó un dato. "El virus que circula es la influenza A, es decir, la gripe, y particularmente la variante H3N2. A todos los rescates que dan positivo, el laboratorio los subtipifica, y casi exclusivamente estamos viendo esta variante”, explicó.

Admiten epidemia de gripe A en Neuquén. Las muestras de laboratorio del control y vigilancia epidemiológica permanente que tiene la provincia de Neuquén en el Ministerio de Salud.

Según el profesional, existe la posibilidad de que esta cepa sea más contagiosa y más fácil de transmitir, además de presentar algunos síntomas adicionales que el equipo de Epidemiología sigue de cerca. En lo que va del año, de las 988 muestras de Influenza A subtipificadas desde 2023, 301 fueron H1N1 y 202, H3N2.

Los síntomas: cuerpo golpeado

Justamente por eso, el funcionario detalló cómo reconocer el cuadro. “Suele comenzar con fiebre, dolor muscular y dolor de garganta”, explicó, y agregó que buena parte de los pacientes llega a la consulta con síntomas de “golpeados o decaídos”, una descripción que coincide con lo que viene reportando buena parte de la población esta temporada.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Salud reforzaron las estrategias para ordenar la atención. “Estas son las estrategias que venimos reforzando desde Salud, que están enmarcadas en el Plan Invierno, un plan operativo con lineamientos generales que busca ordenar de manera eficiente este aumento de la atención por enfermedades respiratorias”, señaló Lammel.

El especialista explicó además cómo trabaja el área para detectar a tiempo estos brotes. “Desde Epidemiología tenemos distintas estrategias para monitorear la situación de las virosis respiratorias. Hacemos una vigilancia a través de corredores endémicos, que se construyen comparando con los años previos: tomamos una ventana de siete años, pero sacamos los dos de pandemia, así que en la práctica comparamos con cinco".

Según detalló, el equipo sigue de cerca enfermedades como la influenza, la neumonía y la bronquiolitis semana a semana, “y cuando vemos que algún indicador se sale de lo esperado, actuamos de manera local”

Quiénes se enferman y dónde

Por grupo de edad, los casos confirmados de Influenza A se concentraron sobre todo en personas mayores de 65 años y en chicos de entre 10 y 14 años, además de adultos de 45 a 65 años y bebés en etapa posneonatal.

La Región Confluencia, que incluye a la capital provincial y su área metropolitana, concentró el 56% de las muestras procesadas (49 de 87) y el 44% de los positivos de la semana (12 de 27), todos correspondientes a Influenza A.

Enfermedades respiratorias

Le siguió la Región Del Pehuén, con 17 muestras y 7 positivos, también de Influenza A. Los 2 únicos casos de VSR de la semana se registraron en la Región De los Lagos del Sur, que además sumó 3 positivos de Influenza A. Alto Neuquén tuvo 3 casos confirmados, mientras que Vaca Muerta, Del Limay y De la Comarca no relevaron casos positivos esa semana.

El panorama del año

El cuadro cambia si se mira el acumulado de toda la temporada, desde enero de 2025: ahí el virus que más circuló no fue la influenza sino el VSR, con 499 casos confirmados (12,2% de positividad), por delante de la Influenza A, con 423 (10,4%), y del Metapneumovirus, con 209 (7,7%). El SARS-CoV-2, en cambio, sigue prácticamente desaparecido: apenas 83 casos en todo el período y ninguno la última semana.

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Pese a la fuerte presencia de Influenza A en el reporte de la semana 23, Lammel fue claro: lo peor de esta ola ya pasó. “Hay un descenso de la positividad, una disminución en estas últimas dos semanas; parece que hicimos un pico máximo y ahora estamos en una curva descendente”, aseguró.

El pico y descenso de la gripe para pasar a otro virus

Precisó que el pico fue dos semanas atrás, con un descenso ya visible entre el 13 y el 16 de junio. De todas formas, advirtió que los niveles generales “van a mantenerse altos” porque empiezan a aparecer otros virus respiratorios, como el VSR (Virus Sincicial Respiratorio) y el metapneumovirus, “más asociados con los menores de edad”.

Es decir, la gripe en adultos empieza a bajar, pero el foco de atención en las próximas semanas podría correr hacia los chicos.

El director destacó que, mirando una ventana de unos 15 años, la circulación de virus respiratorios en Neuquén tenía un patrón bien marcado hasta la pandemia de Covid, y que recién ahora la curva empieza a volver a parecerse a la de antes de 2020.

Por eso, desde Salud insisten en no bajar los cuidados: vacunarse contra la gripe si se pertenece a un grupo de riesgo, lavarse las manos seguido, toser o estornudar en el pliegue del codo, ventilar los ambientes, evitar el contacto con personas con síntomas y consultar a tiempo —como sugirió Lammel— ante fiebre alta sostenida, dificultad para respirar o decaimiento importante, sobre todo en mayores de 65 años y en los más chicos.