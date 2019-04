Saltó la madrina

“Siempre hay polémica acá. No es una sobreexposición; viaja con el padre, ¿qué querés que te diga?”, manifestó la conductora.

Luego, el cronista le consultó cómo había visto a Mirko y ella fue contundente: “¿Cómo no lo voy a ver bien? Es el bebé más feliz del mundo. Si está despierto aparece, si no duerme la siesta o no viene”, dijo.

Por otro lado, la diva detalló que en los próximos días se juntará con Gustavo Yankelevich por la serie que producirán sobre la historia de su vida, y contó el especial pedido que le hizo su ex pareja Héctor Cavallero. “Tené cuidado con lo que decís de mí”, le advirtió el productor. “No tengo nada malo que decir de él”, aclaró ella.

Se indignó por las versiones del robo que sufrió en Punta

Con apenas unas horas en suelo argentino, la diva se enteró de que robaron en una de sus mansiones de Punta del Este (Uruguay). Un grupo de delincuentes entró a La Tertulia, el predio de 110 hectáreas que tiene a 15 kilómetros de laguna Garzón. Trascendió que se llevaron dos obras originales de Pablo Picasso, pero Susana negó el rumor y dijo que eso “es una locura”. “Nooo, ¿cómo voy a tener un Picasso? Ni en el campo ni en la ciudad. ¡Están locos y son muy brutos! No saben el valor de nada”, dijo indignada la conductora cuando le consultaron sobre la información.

Susana, que tiene previsto regresar a mitad de año con su clásico programa, confirmó que los delincuentes entraron con un camión y se llevaron electrodomésticos, sillones, mesitas y televisores. “Por ahora no sé qué más robaron, tengo que ir yo personalmente”, dijo la rubia, que como dato de color agregó que los ladrones hasta estuvieron tomando mate.