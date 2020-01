Salud salió a despegarse del mural antiaborto

Después de varios días de silencio, la máxima autoridad del Ministerio de Salud, Andrea Peve, salió a aclarar que el polémico mural antiabortista que pintaron en el hospital Bouquet Roldán no tenía autorización y por eso lo modificaron. Remarcó que no permitirá este tipo de expresiones denominadas "provida" en ningún edificio público porque las instituciones no pueden ser objetoras respecto de la interrupción del embarazo.