Salvó la vida de dos chicos, pero igual lo van a deportar

Manchester.- Un hombre nacido en Zimbabue fue informado por las autoridades del gobierno británico que tiene hasta el 11 de marzo para abandonar el Reino Unido o será deportado, luego de que haya protagonizado una escena heroica de la que habla toda Inglaterra: el 10 de febrero les salvó la vida a dos menores luego de rescatarlos de un incendio. Dada su valentía, este hombre llamado Robert Chilowa, que tiene 45 años y vive en Inglaterra desde el 2001, fue elogiado por la Policía, pero nada de esto alcanzo para que las normas migratorias de Gran Bretaña lo lleven fuera de las islas.

“Es una bofetada en la cara”, dijo Robert, quien todavía está internado en un hospital por haber inhalado humo durante el incendio. Aunque no puede estar en cualquier hospital: también le avisaron que no puede utilizar el NHS, el servicio de salud pública inglés.

“Hice un gran trabajo, pero ahora me están diciendo ‘piérdete’”, contó el ciudadano zimbabuense, a quien muchos que lo elogian le preguntan cuándo irá a ver a la reina: “¿Cuándo serás caballero?”. Así las cosas, parece que nunca.

Cuando se desató el siniestro, Chilowa salió corriendo de su casa descalzo y a toda velocidad porque escuchó gritos. Eran de una chica que había saltado de un edificio cercano y que le decía que sus hermanos todavía estaban adentro. Luchando contra el calor y el humo, el “héroe” llamó a los nenes y les dijo que saltaran y que él los atraparía. Finalmente, tres niñas y un niño de entre 10 y 17 años, y el tío de los jóvenes fueron llevados al hospital después del incendio. Mohammed Awad, de 56 años, y Hasma Awad, de 47 años, en cambio, murieron en la escena.

Su valentía “demostró realmente el espíritu comunitario”, dijeron los policías y jefes de bomberos, porque más vidas podrían haberse perdido de no haber sido por la noble acción de Chilowa.

Sin embargo, nobleza es la que parecen no tener los funcionarios de inmigración del gobierno, quienes lo convocaron a una reunión y le comunicaron que debía abandonar el Reino Unido ya que no había “ningún caso para responder” a su solicitud de estancia.

Cuando Robert regresó a su casa encontró una carta de la inmobiliaria y, además, lo amenazaron con una iniciar una acción judicial si no dejaba el lugar antes del 11 de marzo y que no estaba en condiciones de reclamar algún beneficio u obtener alojamiento alternativo.

“Es una bofetada en la cara. Hice un gran trabajo pero ahora me están diciendo ‘piérdete’. No entiendo por qué, dado que no hice algo malo ni tengo antecedentes penales”. Robert Chilowa. El héroe zimbabuense a punto de ser deportado

No quiere volver a su país

“Realmente me rompió el corazón lo que estoy pasando ahora”, dijo Chilowa, quien se justificó diciendo: “No hice algo malo, ni tengo antecedentes penales”. El salvador de los dos chicos afirmó que tiene miedo de regresar a su país, por él y por su familia, que aún vive en Zimbabue. Igualmente, se mostró reacio a entrar en detalles sobre por qué quiere evitar volver a su nación de origen, aunque se entiende que posiblemente influya el estado de agitación en el que se encuentra en estos momento Zimbabue, con mucha violencia política bajo el gobierno del dictador Mugabe.