Samanta fue denunciada por estafa y aseguran que puede ir presa

Samanta Casais no tiene paz. A menos de una semana del final de Bake Off , certamen del que finalmente fue descalificada por haber mentido sobre su experiencia laboral en pastelería, la polémica participante suma un nuevo escándalo. Es que su cuñado la denunció por estafa y en el programa Informados de todo aseguraron que podría ir presa por esta causa y la de homicidio culposo de Alfredo Olguín.

“Hay documentos y testimonios que avalan que Samanta estafó, no cumplió la pena por homicidio y podría ir a la cárcel”, manifestó Diego Estévez en el ciclo de América, antes que Abel Cancela, pareja de la hermana del novio de Samanta (Juan Cruz Recchimuzzi), contara que fue engañado por la joven con un fondo de comercio.

"Con Valeria hablamos de poner un local de comidas y ahí aparece el hermano (Juan) junto a esta chica que ha participado del certamen diciendo que ponían a la venta el local de comida de ellos, la pastelería que tenían en Piedras 828", arrancó diciendo Cancela y agregó que le ofrecieron facilidades de pago por el vínculo familiar. "Acordamos un pago en efectivo y en cheques y después me entero de todo lo que había pasado", añadió.

"A consecuencia de todo esto yo termino cerrando el local porque aparece un verdadero dueño, a quien ellos se lo habían vendido. Valeria internada, operada de vesícula. Se complicó la historia y yo iba de mi casa al local y del local al hospital durante una semana hasta que los problemas me terminaron superando y tuve que cerrarlo", relató.

Embed

Tras remarcar que se sintió "defraudado", Cancela hizo referencia a un pedido que le había hecho Juan antes de venderle el fondo de comercio. "Me dijo que el contrato se vencía en unos meses pero que no le diga nada al dueño hasta que se venza. 'Después vemos cómo arrancamos: si hacemos un contrato nuevo en nombre de Valeria o si seguimos con el contrato nuestro', me dijo Juan y como era mi cuñado dije 'vamos adelante con eso'", explicó el hombre.

Aparentemente, Samanta y su novio habrán hecho esta maniobra para declarar la insolvencia económica y no hacerse cargo de la pena de 20 mil pesos que se le había impuesto por el homicidio culposo de Alfredo Olguín en noviembre de 2017.

"Había un fondo de comercio perteneciente a Samanta Casais, el cual luego del accidente de Alfredo Olguín, a los 28 días, ella se desprende del bien. No solo se desprende de esto sino que también arregla el auto del accidente y lo vuelve a vender, sin avisar que el vehículo estaba involucrado en un siniestro. Se empieza a desprender de los bienes. Es un engaño moral”, explicó Leo Charlon, abogado de Cancela y Lorena Olguín, hija de la víctima del accidente.

El letrado explicó que “no importa qué era lo que ella quería hacer con el dinero de la estafa, sino por qué ella quería vender". "Ella quería deshacerse del bien porque era pasible de tener que hacer una resarción económica que tenía que ver con el homicidio culposo”, sostuvo y añadió que ante la unificación de la vinculación de las dos Causas y de comprobarse la estafa, la pastelera podría enfrentar una pena de prisión, ya que según detalló ella nunca cumplió con el curso de manejo de tres meses y las cuatro cuotas de cinco mil pesos que se le impusieron por el homicidio culposo de Olguín.