Samanta tuvo su lugar en PH y en las redes explotaron

Samanta Casais, la polémica participante de la segunda temporada de Bake Off, volvió a tener protagonismo en la pantalla de Telefe, esta vez, en el programa PH: Podemos Hablar . Si bien no estuvo presente en el piso, la producción realizó con ella una videollamada. La oportunidad fue más que precisa, dado que también estaba invitado Christophe Krywonis.

En ese momento, y dado que había quedado un poco enojado por el desenlace del ciclo y todo lo que había ocurrido, el jurado del ciclo aprovechó el momento para despacharse contra los haters, ya que para él, sobrepasaron todos los límites.

“Sabes todo lo que te he dicho. Pensamos todos por igual. Nos preocupó tu estado anímico y psicológico. Nos impactó mucho. Se fueron al c*rajo. Dijeron cosas que no correspondían. Los haters son alimentados por los medios. Como jurado, el único motivo era cómo terminar sin que la afecte”, dijo de manera sincera el especialista en gastronomía. Y finalmente le dio un mensaje de corazón a Samanta: “Te perdono porque hacer lo que hiciste –el haberse hacho presente en el último programa- es muy valioso… y Hace tortas de p*ta madre, no nos olvidemos eso”.

Frente a la pregunta de por qué decidió ser parte de la última emisión, Samanta expresó: “No había ninguna obligación. Sentí necesario estar ahí. Me parecía importante estar, por respeto. Uno tiene que asumir los errores con la frente en alto. Me hizo bien volver a ver al jurado, ver a Damián, poder charlar. Me hizo bien, sentí que dejaba atrás una mochila llena de piedras que venía cargando hacía 20 días, fue liberador. Esa noche pude dormir en paz”.

Con respecto a los usuarios de internet que la atacaron brutalmente por las redes sociales, les dejó un mensaje: “La bronca y el odio no suman, por lo menos en mi vida, y le deseo a los haters que Dios lo ilumine y los saque de esa oscuridad porque no está bueno”.

Dada la presencia de Samanta, las redes estallaron y expresaron que le dieron más prensa a ella que al mismísimo ganador, Damián Pier Básile.

