Sampa pasa lista y Acuña y Armani están presentes

El jugador del pueblo por estos días es Franco Armani, arquero de River, que tal como se adelantó a principio de semana, fue considerado en una nómina sin grandes novedades, en la que se destacan Paulo Dybala, Enzo Pérez y Matías Kranevitter entre los que vuelven a ser considerados.

Justamente, el técnico de Argentina se reunió el jueves con Fabricio Bustos y Maxi Meza y ayer con Franco Armani y Enzo Pérez (ver aparte). La semana que viene cerrará las charlas con futbolistas locales tras sus encuentros con Pablo Pérez, Cristian Pavón y Lautaro Martínez. La joyita de la Academia, luego de los rumores, sigue en carpeta.

p31-f03-dybala-seleccion.jpg

Luego, Sampa viajará a Europa. En España se encontrará con Gabriel Mercado, Éver Banega y Lionel Messi, en Francia con Giovani Lo Celso y Ángel Di María, en Holanda con Nicolás Tagliafico, en Inglaterra con Sergio Romero, Wilfredo Caballero, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Manuel Lanzini, Erik Lamela y Sergio Agüero; en Italia con Federico Fazio, Lucas Biglia, Diego Perotti, Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín; y en Portugal con Eduardo Salvio y Marcos Acuña.

El DT albiceleste no viajará a México pero convocará a Nahuel Guzmán y Agustín Marchesín. Tampoco irá a Rusia, donde juegan Matías Kranevitter, Emiliano Rigoni y Leandro Paredes, ni a China, donde está Javier Mascherano.

Sampa ya la tiene casi lista.

p31-f01-armani-river.jpg

--> Molesto, Gallardo toma más distancia del DT albiceleste

Parece que la pica viene de antes, del campeonato que River casi le arrebata a Boca (el torneo pasado). En plena remontada del Millonario en el certamen, Sampaoli convocó a un par de piezas clave para una gira de selección y Gallardo no se lo perdonó. Además, al DT del Millo no le gustarían ciertas actitudes del entrenador de la Albiceleste y por eso le habría negado la clásica foto que Sampa se saca cuando visita los entrenamientos de los clubes argentinos para ver jugadores. Lo cierto es que las supuestas diferencias se acentuaron ayer. El entrenador de River se mostró sorprendido por la convocatoria del volante Enzo Pérez y el arquero Franco Armani a la charla con el ex entrenador de Chile, sin que hayan notificado de manera oficial al club ni al cuerpo técnico.

“Lo que me sorprende, porque me enteré por los medios, es que iban a charlar con mis jugadores. Ellos deben estar concentrados y pensando en el partido del domingo (por mañana)”, dijo Gallardo, en medio de una respuesta sobre el momento que vive la Selección con el tema de la lista para el Mundial Rusia 2018.

Luego, se refirió a la metodología del llamado al arquero y al volante, que van a ser titulares el domingo: “No fuimos notificados, pero no puedo pedir que hagan lo que yo haría. No estoy enojado, estoy sorprendido, sólo eso”.

No opinó de la lista

En relación con la nómina de preseleccionados que circuló ayer, el Muñeco Gallardo expresó: “No puedo opinar sobre los jugadores o la lista, no me corresponde, no pienso ser uno de los 40 millones que ponen o sacan jugadores, esas son cosas que sabe bien el entrenador”.