Sampa y un volantazo con "Huevo"

En el nuevo esquema para enfrentar al elenco europeo, Argentina formaría con Tagliafico, Otamendi, Mercado; Acuña, Mascherano, Enzo Pérez, Eduardo Salvio; Cristian Pavón, Lionel Messi y Sergio Agüero, en lo que será un 3-4-3 o bien un 4-4-2, si Acuña desciende al carril izquierdo de la zaga.

¿Cuáles son los fundamentos para el viraje de Sampaoli? La explicación más razonable tiene que ver con el bajo nivel exhibido por Rojo, Di María, Biglia y Meza en el primer encuentro y la necesidad de meter mano a otras opciones en la lista. Una modificación profunda que implica además un esquema diferente, cuando restan un puñado de días para enfrentar a Croacia.

seleccion

En relación con este cambio, es necesario tener en cuenta la “idea” que el DT intenta plasmar, sin éxito, desde que asumió el año pasado. Una noción futbolística que es más fácil de rastrear en su paso por la selección de Chile, donde utilizaba la línea de tres defensores con dos volantes de gran movilidad para desequilibrar por las bandas.

Este es uno de los ejes centrales en la táctica que esboza Sampaoli: la movilidad por las bandas para llegar con varios jugadores al área mediante paredes y triangulaciones, recursos que en la Argentina aún no se observan y que podrían haber sido de gran utilidad para penetrar el cerrojo islandés en el debut.

Para tener en consideración hay que resaltar que uno de los requisitos para este tipo de táctica es el tiempo de trabajo, algo que le juega en contra al santafesino. Desde su llegada aún no cumplió un año al mando del cuerpo técnico albiceleste para trabajar su concepto, si bien compartió algunas semanas con los 23 concentrados en su periplo Ezeiza-Bronnitsy para aceitar el funcionamiento del equipo, algo que no se vio en el primer partido en Rusia 2018.

En base a lo visto en los entrenamientos y las urgencias de un partido que será el meridiano de la zona de grupos, el técnico hará una apuesta riesgosa de cara a los 90 minutos ante Croacia, en los que la Albiceleste no tendrá margen de error para un paso en falso. Un mal resultado puede cercenar las chances de dar el presente en los octavos de final. Una segunda apuesta, entonces (luego de optar por conservar a los emblemas de Brasil 2014 ante Islandia), que de salir mal dejará a la Selección con una última ficha por jugar el 26 ante Nigeria.

seleccion

Cuatro Cambios ensaya sampaoli para darles más juego a las bandas y más frescura al mediocampo.

El Huevo se lo merece

La aparición del zapalino Acuña en el 11 no es casualidad, ya que cuando le tocó vestir la casaca argentina no desaprovechó la oportunidad. El primer partido, y el que le dio en gran medida su oportunidad de estar en la cita mundialista, fue el cruce ante Venezuela por eliminatorias en septiembre del año pasado.

Un partido que de antemano parecía accesible en el Monumental, pero que luego de un gol de la Vinotinto empezó a enmarañar a la Albiceleste. Ante este panorama, el Huevo ingresó en el segundo tiempo y realizó un desborde que terminó en el gol del empate para la Selección. Un punto de oro teniendo en cuenta que la clasificación se dirimió en la última fecha ante Ecuador, en Quito, con una gran actuación de Messi, que marcó tres goles y sacó los boletos para estar en el Mundial.

Croacia pierde a un soldado

El entrenador balcánico, Zlatko Dalic, decidió que el delantero Nikola Kalinic, del Milan, fuera desafectado de las prácticas del plantel por negarse a entrar cuando restaban 5 minutos ante Nigeria. Una baja que generó gran revuelo en la prensa croata por tratarse de un jugador de peso para el elenco del Viejo Continente.

seleccion

Cristian Pavón: “Me está saliendo todo, pero todavía no me siento titular”

El mediapunta de Boca, Cristian Pavón, habló de cómo se siente respecto de que su nombre suene como el cambio natural por Di María. “Si bien por suerte me está saliendo todo, no me siento titular todavía”, expresó con cierto respeto hacia el Fideo, que lleva varios años en el once titular.

Además, manifestó que de ingresar de arranque ante Croacia cumplirá uno de sus sueños personales. “Desde chico siempre soñé con jugar al lado de Messi. Ojalá se me cumpla y trataré de hacer lo mejor, sea que me toque entrar de titular o alentar desde el banco”, dijo el jugador, que es pretendido por varios clubes europeos.

En cuanto a sus chances de entrar, expresó: “Se decidirá ese día”.

Gabriel mercado: “el partido es crucial para nosotros”

Entre los cambios que prepara Jorge Sampaoli asoma el nombre de Gabriel Mercado, quien dio su punto de vista sobre el duelo ante Croacia y anticipó: “El partido es crucial para nosotros”.

Entre las frases que dejó, el zaguero se refirió al rendimiento en el debut. “No siento que hayamos quedado en deuda. Era nuestra obligación ganar, pero no es para poner excusa, pero se está viendo un mundial disputado. A todos les costó y está a la vista que es muy parejo, y a nosotros nos va a costar también”.

6 Sus partidos en la Selección, en los que además anotó un gol (a Chile en 2017).

Por otro lado, el jugador que pasó por River analizó al rival. “Sabemos que Croacia tiene jugadores en el medio que tienen muy buen control de pelota e intentan ser protagonistas. Tienen a Brozovic, Perisic es muy rápido, Mandzukic es un gran delantero y tienen un equipo muy peligroso. Va a ser un partido disputado, luchado”, expresó sobre el encuentro del jueves.

Por otro lado, la ineludible pregunta sobre Messi no estuvo ausente, luego de haber fallado el penal. “A Leo lo veo bien, con ganas de revancha y de hacer las cosas bien y de trabajar”, manifestó el futbolista de Sevilla que se baraja como titular en las prácticas albicelestes.

Que juegue de volante. Ezequiel Gesumaria. Periodista deportivo e hincha de Racing

Personalmente, no me gusta la línea de tres ni de cinco, como viene probando el técnico Jorge Sampaoli en otros partidos y que el lunes volvió a parar.

Pero me parece bien que lo considere al neuquino Marcos Acuña como titular, aunque me gustaría que sea como mediocampista y no como defensor, como en algún momento lo hizo jugar, durante las eliminatorias para el Mundial de Rusia.

Como hincha y fanático de Racing, y por el hecho de que el Huevo sea un jugador neuquino (de Zapala), me genera una sensación de mucho orgullo y emoción.

Un esquema flexible. Pablo Brandi. Periodista de LU5 e hincha de Independiente

Lo que uno ve con la formación es que es un esquema bastante flexible, no sólo a la hora de atacar sino también a la de defender. Atacarías con más gente y tres defensores bien marcados porque soltás a los laterales para pasar.

Creo que esto es prueba y error, me gustaría ver qué puede llegar a hacer Lo Celso en caso de que ingrese. Me parece bien que mantenga a Agüero pese a que en las prácticas Higuaín esté intratable.

Como hincha de Independiente, me saco la camiseta para opinar. Aunque me gustaría que jueguen Meza y Tagliafico, si el técnico ve que hay otro mejor, está bien.