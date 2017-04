Sampaoli volvió a hablar sobre su posible futuro en la Selección

El entrenador del Sevilla volvió a asegurar que no habló con nadie de la Selección, pero dejó la puerta abierta para su salida cuando termine la actual temporada.

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, volvió a reiterar que sólo piensa en el Sevilla y que no habló con nadie de la Selección argentina. Sin embargo, no termina de ser determinante son sus declaraciones y tiró una frase que dejó la puerta abierta para su salida cuando termine la actual temporada: "Si un jugador se va por la cláusula, ¿por qué no puede hacerlo un entrenador?".