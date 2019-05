San Jorge, cuna de talentos del hockey mundial

Estando en Bélgica recibió la propuesta de su vida. “El entrenador de la Selección Italiana me llamó para ver si me quería sumar a la concentración que se hacía en Buenos Aires, en enero. Fue una decisión dificil pero me sumé al equipo. Ahora estamos buscando clasificar a los Juegos Olímpicos 2020”, afirmó Busechian que, gracias a la ciudadanía heredada por sus abuelos, puede representar a dicho país.

Ignacio actualmente en el Real Racing Club de Santander, siente una gran satisfacción por sus padres. “El orgullo que siento al ver el camino que forjaron mis viejos (ambos se conocieron jugando al Hockey en Tandil), la vida que optaron vivir y que nosotros disfrutemos es algo que me marcó para siempre. Somos lo que somos gracias a ese club que es un gran sentimiento familiar”.

Las distancias con Argentina se acortan para Ignacio, quien recibió por estos días la visita de sus padres. “Les está costando la adaptación porque mis tours son durísimos (risas). No bajamos de los 7 kilómetros por día de caminata. Recorrimos bastante de España. Además, me acompañaron en algunos partidos. ¡Un viaje completo y muy divertido!”, destacó el joven, que jugó en las selecciones juveniles de Argentina entre 2007 y 2009”.

“Compartí seleccionados de Neuquén con ellos y no me sorprende lo que lograron porque son dos distintos”, dijo Raúl Molla, entrenador y a cargo de la coordinación del hockey del club.

“A Ignacio lo vieron en un nacional de varones en 2003 que se hizo en Quilmes. Fue elegido mejor jugador y el club fichó. Terminó como goleador del Metropolitano y tras jugar el Mundial 2009 se fue a Europa”, contó. En tanto Marianela, “dejó su sello cuando fue a estudiar a La Plata y termina de explotar en Europa”, recordó.

Para el coach es urgente que Neuquén tenga una cancha de agua “porque sino vamos a quedar atrás. Es como jugar al vóley al aire libre”, graficó. “El interior fabrica jugadores y las disfruta Buenos Aires. Así se debilita el hockey del interior”, alertó.