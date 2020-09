San Martín: cierran plazas y prohíben reuniones sociales

El primer caso se conoció el pasado 18 de septiembre y corresponde a un hombre que había viajado a Piedra del Águila. Así, en cuatro días sumaron ocho los contagios y durante el fin de semana se realizaron más de 75 hisopados, de los cuales se espera la mayoría de los resultados.

El incremento de contagios en pocos días determinó que, tras una reunión del Comité de Emergencia (COEM), se dispusieran medidas para evitar la aglomeración de gente en espacios públicos y privados donde no se puede controlar el cumplimiento de los protocolos.

En contacto con LU5, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, precisó las medidas tomadas por 72 horas (vigentes hasta el jueves al mediodía, cuando volverá a reunirse el COEM) y dijo que no se decidió el retroceso de fase porque "sería un error" debido a que, por el momento, la situación está controlada.

saloniti.jpg

"Desde el punto de vista epidemiológico todavía no tenemos un escenario de desborde, distinto es Villa la Angostura. Sobre el caso cero se pudo rastrear y hacer un seguimiento a toda la gente que tuvo contacto, por eso no pensamos en fases sino en medidas que puedan concientizar a la población", planteó el jefe comunal. Entre otros ejemplos, dijo que en los restaurantes los protocolos se cumplieron con efectividad y no suponen un lugar de riesgo, por lo que no está la necesidad de determinar medidas restrictivas en esos espacios. Por el contrario, dijo que "en canchas de fútbol se generaban reuniones ocasionales y estaban todos amontonados", por lo que la decisión fue cerrarlas.

Además, informó que se realizarán desinfecciones en distintos espacios de la ciudad, así como un parlante que anunciará por la ciudad las medidas de prevención a cumplir por la población. "La gente se relaja, se junta y tenés que estar diciendo que no pueden estar todos amontonados, más allá de estar al aire libre. Todas esas cosas que parecen muy simples hay que volver a repetirlas", afirmó.

Saloniti manifestó tranquilidad en relación a la cantidad de contagios y resaltó el cumplimiento general de las medidas. "Si no hubiese habido responsabilidad individual, el escenario hubiese sido distinto. El virus iba a llegar y llegar a septiembre así muestra que, más allá de todo, se hizo un buen trabajo", aseguró.

Respecto a las 141 personas que permanecen en aislamiento, Saloniti destacó el trabajo de Salud. "A veces es preferible exagerar el aislamiento porque eso te da mayor tranquilidad. Es un número elevado pero a mí no me asusta, acá la clave está en que todas esas personas no salgan y cumplan con las medidas", recalcó.

reunion-coem san martin de los andes

El encuentro del COEM llevado adelante este lunes por la tarde en la sede de Bomberos Voluntarios del Arenal,fue encabezado por Saloniti y contó con la presencia, a través de Zoom, del goberandor Omar Gutiérrez. Además, participaron las autoridades de las Zona Sanitaria IV, Fiscalía, Fuerzas de Seguridad, Bomberos, Parque Nacional Lanin, concejales de los distintos bloques y Defensoría del Pueblo y el Ambiente.

Siguiendo las recomendaciones de la Zona Sanitaria IV, en la reunión se acordó que las medidas anunciadas "quedarán supeditadas a los resultados que se vayan recibiendo de los hisopados realizados en las últimas horas; dejando prevista la posibilidad de que se adelante la convocatoria del COEM, si fuera necesario, lo que podría derivar en medidas más restrictivas".

El octavo contagio

La Zona Sanitaria IV informó que el último contagio confirmado este lunes a la noche se trata de un contacto estrecho del "caso cero" registrado el pasado viernes 18 de septiembre y que corresponde al nexo epidemiológico de Piedra del Águila.

Según precisaron, el nuevo caso confirmado se encontraba realizando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en el marco de la investigación epidemiológica que se lleva adelante y se trata del resultado de uno de los más 75 hisopados que se realizaron durante el fin de semana, de los cuales aún se espera el resultado de un importante porcentaje.

A la fecha, entonces, se registran en San Martín de los Andes 8 casos activos de Covid-19 y ninguno de ellos requiere de internación hospitalaria.