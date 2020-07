Santa Fe: jubilado golpeado salvajemente por tres ladrones

Tres jóvenes ingresaron en la madrugada de este viernes a la vivienda de un hombre de 74 años para robarle una olla, una garrafa, un secarropa y el celular, no conforme con eso, lo dejaron bastante golpeado. El hecho ocurrió en la provincia de Santa Fe .

Los delincuentes , entre ellos un menor de edad, aparentemente son hermanos. Utilizaron palos, cuchillos y otros objetos para agredir al hombre, que quedó gravemente herido, "casi me matan", dijo en el programa Telenoche Rosario.

“Yo me desperté a la madrugada y escuché que estaban barreteando la ventana. Les dije ‘¿qué hacen ahí?‘. Y me contestaron ‘ya nos vamos viejo'”. “Pero igual entraron y me pegaron con palos, con caños, agarraron un cuchillo tipo machete" prosiguió el Horacio, nombre del agredido.

Esta no es la primera vez que ingresar a robar a la casa de Horacio, incluso asegura que son los mismos ladrones del primer ataque. Solo que en esta oportunidad al tratar de disuadirlos resultó gravemente herido.

Horacio fue trasladado desde su casa ubicada en el límite entre Granadero Baigorria e Ibarlucea hasta el Sanatorio Plaza de Rosario donde los médicos tuvieron que aplicarle casi 20 puntos de sutura de las lesiones ocasionadas por los delincuentes.

“No sé qué voy a hacer, voy a tener que pedir fiado. Porque un teléfono tengo que comprar para comunicarme con mi hija”, manifestó con preocupación al terminar el relato del incidente.

El ataque en Santa Fe es uno de los casos de robos, donde las víctimas resultan ser personas mayores cruelmente golpeadas solo que esta vez los ladrones salieron ilesos, a diferencia del incidente ocurrido en Quilmes y en Mar de Plata, donde las victimas en defensa dispararon a sus agresores ocasionándoles la muerte.