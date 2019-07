Santi Rodríguez: "Voy a hacer que todos hablen en español"

Rodríguez hace un mes y medio que se encuentra en Italia en su nuevo club, Scuola Basket Arezzo. Es una entidad que se encuentra en la C1 Golden, una categoría profesional, que si la comparamos con la Argentina, sería entre un Federal y Liga Argentina.

“Desde los 19 años que tengo la nacionalidad italiana. Tenía la idea de conocer el básquet de acá. Me mentalicé, hice la cosas bien y por eso se me dio”, aseguró Santiago, que comenzará la pretemporada el 25 de agosto.

Arezzo es una ciudad chica, al este de Toscana (se encuentra a 215 kilómetros de Roma) y con una población de poco más de 100.000 habitantes. “A pesar de que recorrí poco la ciudad, me sorprendió la calidad del estadio que tiene el equipo y mis compañeros fueron muy amables. Incluso me llevaron a comer un tremendo asado”, detalló Rodríguez.

En relación con la decisión afirmó que no fue algo difícil. “Escuché a mi corazón”, dijo.

Quien fuera campeón con la selección neuquina del Argentino de Mayores no le tiene miedo al idioma. “¿El idioma? No parle nade italiano. Entiendo lo que me comunican pero me llevará un tiempo hablar. Pero es fácil. Obvio que les contesto en español. Voy a hacer hablar español a todos mis compañeros”, contó entre risas.

El ex escolta de Centro Español llevó en su corazón, más de 13.000 kilómetros, a la familia de Plottier y del Torito, como él la define. “No los extraño porque los tengo presentes siempre y estoy en constante contacto con gente de allá”.

“El plantel tendrá 60% de neuquinos”

“No estamos preocupados por los jugadores que no van a seguir, al contrario, estamos contentos porque se cumplió el primer ciclo de formación de jugadores. Sabíamos que era una situación que se iba a dar en algún momento y en cierta medida nos preparamos. Ahora nos toca hacer el recambio y será una liga para tener paciencia y darle tiempo al equipo que se acople”, manifestó Matías Resa, vicepresidente de Centro Español.

“Está confirmado que vamos a jugar la Liga Argentina, ya cerramos los apoyos estatales y privados para que nos acompañen. Esta semana enviaremos el libre deudo de la temporada pasada para estar oficialmente inscriptos”, explicó el dirigente.

“Español fundamentalmente valora al jugador y le propicia un ambiente cómodo y en cierta medida familiar. Tenemos un cuerpo técnico de excelencia con mucha experiencia y capacidad. En el próximo equipo queremos seguir con la impronta neuquina por lo que el plantel tendrá un 60% de jugadores neuquinos”, adelantó.