Sapag: "El desafío es atraer nuevos mercados"

En una disertación ante empresarios, el ex gobernador rememoró los inicios de la producción no convencional.

Neuquèn.- El ex gobernador Jorge Sapag sostuvo que la producción de hidrocarburos de Vaca Muerta le permitió a la provincia y al país esquivar problemas económicos. “Si no hubiéramos tomado esas medidas, en Neuquén la producción actual de petróleo sería menos de un cuarto de la que teníamos en 2000 y en el caso del gas tendríamos menos de la mitad de la que teníamos en 2004. Imaginemos el impacto que hubiera tenido esto en la economía del Neuquén, pero también de la Nación; ya que se habría agravado fuertemente el déficit comercial”, añadió el ex mandatario, al reseñar el declino de la producción convencional y el salto a los no convencionales.