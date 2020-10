"¡Sáquenle el apellido!": Dalma pidió perdón tras revelar que no le gusta el dulce de leche

Dalma Maradona dijo presente este lunes en Masterchef Celebrity para asistir a su madre Claudia Villafañe. Su participación generó numerosos mensajes en las redes, pero Twitter estalló con memes y comentarios cuando, en medio de la devolución del jurado, la hija de Diego Armando Maradona reveló que no le gusta el dulce de leche , una delicia reconocida como "Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina".

Luego de que la actriz y su madre presentaran el postre Balcarce que habían elaborado, el jurado Germán Martitegui le a la hija de El Diez que probara su preparación. “Ay no, por favor. No como dulce de leche”. "El destino de tu madre está en tus manos”, replicó el reconocido chef y, finalmente, Dalma accedió y probó un bocado de la torta. Entre risas, manifestó: “Espectacular... me gusta el dulce de leche”.