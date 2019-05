Las partes acordaron una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y el debate fue suspendido. El acuerdo planteado por la fiscalía, el representante del particular damnificado y la defensa de Vizcarra Díaz debe ser homologado por los jueces en los próximos días. El acuerdo es similar al que se le había planteado al imputado en agosto año pasado cuando decidió rechazarlo –más allá de la recomendación de su abogado particular- y llegar a juicio oral. Ahora avaló la propuesta y dio consentimiento.

De acuerdo a la investigación, el 6 de octubre de 2017, la joven, de 20 años, cumplía funciones como soldado voluntaria en la sede del Grupo de Artillería Antiaéreo (GADA) 601 en Mar del Plata. El día anterior, poco después de las 14, se presentó en la Batería Comando para reportar que su turno finalizaba, pero al salir se cruzó con Vizcarra, un oficial superior con rango de sargento primero, de 39 años, que la invitó a tomar unos mates en una habitación.

A la media hora, mientras charlaban, una amiga la llamó para recordarle un encuentro que habían acordado, y fue entonces que la joven soldado decidió irse. Pero el sargento no la dejó y le apagó el teléfono. Luego le tocó la pierna, le insistió en que se sentara en la cama y al ver que ella se rehusaba, impuso su jerarquía de manera violenta. "Sentate ahí, es una orden. Tengo que pasar revista de tu tatuaje", le dijo.

Cuanbdo ella se negó y trató de salir de la habitación, Vizcarra, experto en artes marciales, la agarró por atrás, cerró la puerta con llave, le tapó la boca y la tiró sobre la cama, y si bien la soldado intentaba empujarlo, la sujetó de forma tal que no podía desprenderse.

Después, según reconstruyó Infobae, introdujo su mano en la remera de la víctima, le desprendió el corpiño, le bajó el pantalón y la ropa interior y la penetró por la fuerza. "Yo ahí no sé cómo hice para sacar fuerza y lo empujé, pero llegó a penetrarme nada más, no eyaculó ni nada", declararía después la joven ante la Justicia.

La soldado se subió el pantalón, abrió la puerta y escapó. No le hizo caso a su violador, que se ofreció a acompañarla hasta la puerta y le pidió disculpas ya que "no había sido su intención" abusarla.

En medio de la consternación por lo que había sufrido, la víctima llamó a su madre y le contó todo. Al día siguiente al presentarse a trabajar, denunció la violación ante su superior y el jefe de turno, quienes la acompañaron a hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer. El caso llegó a la Justicia federal marplatense, con un expediente por abuso con acceso carnal a cargo del juez Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri.