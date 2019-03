Sauzal Bonito tuvo ayer el sacudón más fuerte

La noticia comenzó a circular rápidamente a través de las redes sociales e inmediatamente despertó todo tipo de comentarios de los usuarios que no encuentran razones lógicas a este tipo de fenómenos que hasta hace poco prácticamente no existían. Como viene ocurriendo desde la primera vez que tembló en esa zona, muchos atribuyeron el sismo a las actividades hidrocarburíferas que se realizan en Vaca Muerta. Sostienen que en el fracking está el origen de estos fenómenos, aunque no exista una sola evidencia para mantener esta afirmación.

Los movimientos sísmicos en la región son reiterados. La gente de Sauzal Bonito tiene miedo de los próximos sean más fuertes.

Los científicos y especialistas son cautos a la hora de lanzar una opinión definitiva. No descartan que la actividad extractiva que se está desarrollando pueda influir, pero quieren estudiar minuciosamente toda la zona para luego emitir un dictamen.

No obstante, recuerdan que Neuquén es una zona sísmica dividida en dos categorías del 0 al 4: la zona 1, que incluye al este de la provincia, y la 2, hacia la cordillera. En esta región es precisamente donde hay más probabilidad de que se generen fenómenos de estas características. Antecedentes hay y son importantes.

Mucho antes de que se conociera el fracking, Neuquén tuvo el terremoto más grande que se haya registrado. Fue en 1920 en El Huecú y tuvo una intensidad de 7,3 grados, similar a la de otros terremotos que terminaron destruyendo ciudades enteras. En aquella oportunidad, ese megasismo pasó desapercibido porque la zona no estaba urbanizada y prácticamente no se registraron daños.

Silvana Bustos, coordinadora técnica general del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), indicó que este tipo de eventos son “perfectamente esperables” porque es un lugar de actividad sísmica moderada. “Se dio a una profundidad normal para la zona”, detalló.

Mediciones

“Hay una singularidad tectónica que tiene sismicidad propia”, agregó. Y aseguró que si bien la mano del hombre produce afectación en el entorno, no se puede afirmar que este tipo de eventos sean causa de algunas acciones humanas.

Bustos reveló que están en tratativas con el gobierno provincial y el IAPG para mejorar el instrumental en la zona, con el objetivo de poder hacer una evaluación más precisa de cada evento que suceda en la región.

Una vez que se instalen los equipos de medición, se estudiarán todos los fenómenos que se detecten en suelo neuquino. Claro que el trabajo no se realizará de un día para el otro. Los especialistas estiman que el estudio integral demandará no menos de un año

Recién cuando finalice se podrá establecer el origen de estos fenómenos que tanto preocupan a los pobladores de Sauzal Bonito. Se determinará si se trata de actividad natural de la tierra, como sospechan, o si estos sacudones inesperados tienen que ver con la industria hidrocarburífera.

Casas que ya venían con daños anteriores

El movimiento sísmico que se registró la madrugada de ayer en Sauzal Bonito agrietó aún más algunas de las viviendas que sufrieron el embate de otros fenómenos similares hace poco tiempo. Más allá de algunas grietas y roturas, las casas no sufrieron daños de consideración en sus estructuras.

Hasta ahora, el registro sísmico más alto se había dado el pasado 9 de enero, con 4,1 grados de intensidad, en tanto que el último había sucedido el 24 de febrero, con 3,3 grados de intensidad en horas del mediodía.

