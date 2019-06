Scaloni confirmó que Acuña será titular y que ataja Armani

No obstante, el entrenador Lionel Scaloni aclaró que la titularidad del Huevo no es definitiva ya que "no significa que si mañana juega Acuña no lo vaya a hacer luego Tagliafico, son garantías los dos, de ningún modo es una decisión final", explicó el conductor de la selección.

"Juegan once y no significa que sean ellos los que van a salir contra Colombia. Aunque la gran mayoría sí...", amplió en la conferencia de prensa que brindó apenas la delegación arribó a la provincia cuyana.

Embed Así formará la Selección Argentina en el amistoso de este viernes ante Nicaragua en San Juan ¿Te gusta el equipo de Scaloni?



¡Sí, es el once ideal!

❤️ ¡No, haría un par de cambios! pic.twitter.com/ysoXAZvE2q — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 7 de junio de 2019

"Mañana sacamos lo que creemos que en estos momentos es lo mejor a nivel equipo, juego. Después puede variar de acuerdo a lo que suceda y cómo respondan los jugadores", agregó Scaloni.

La otra novedad importante es que el arquero de River Franco Armani le ganó la pulseada al de Boca, Esteban Andrada, al menos para este cotejo preparatorio. Y arriba el delantero del Millonario, Matías Suárez dispondrá de una gran chance junto al retornado Kun Agüero y al gran Lio Messi.

El equipo, en definitiva, será: Franco Armani; Renzo Saravia, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Gio Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes; Lionel Messi,Sergio Agüero y Matías Suárez.

