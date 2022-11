Scaloni reveló que hará con los jugadores que llegan "tocados" al Mundial

Cada vez falta menos para el inicio de Qatar 2022 y hay un tema que preocupa mucho, no solo a los hinchas argentinos, sino también al del resto de las selecciones participantes: las lesiones . Ya son varias las figuras del mundo del fútbol (Paul Pogba, N'Golo Kanté y Diogo Jota, entre otros) que se perderán la cita mundialista y, con la temporada aún en juego, existe el riesgo de que sean más los futbolistas de renombre que no puedan estar en el torneo .

"Sí, claro que preocupa (las lesiones). Una de las cosas que todo entrenador quiere es que sus jugadores lleguen sanos. Ya no importa si llega con ritmo o no, pero que llegue sano . Pero bueno, estamos teniendo algunos problemitas", indicó el técnico.

A continuación, Scaloni confirmó que no está dispuesto a arriesgar a nadie, ya que quiere que todos estén en condiciones óptimas a la hora del inicio del Mundial: "No llevaría ninguno tocado. No es la idea. Pensamos que el que se suba al avión esté apto para jugar desde el primer partido. Pero hay algunos matices que tenemos que considerar".

lo celso gio.jpg La lesión de Giovani Lo Celso preocupa a Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico argentino.

Uno de los casos más preocupantes hoy en día es el de Giovani Lo Celso, titular indiscutido de la Scaloneta que podría perderse Qatar 2022 debido a un desprendimiento muscular en la inserción del bíceps femoral de la pierna derecha. "Son cosas que podían suceder. Estamos valorando cómo está la situación tanto de él como de otros jugadores. Lamentablemente podía pasar, son muchos partidos, el mes de octubre es bastante cargado. Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos", expresó al respecto el entrenador de la Albiceleste.

“Lo primero que le dije a él (Lo Celso), y le digo a todo el mundo, es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea un riesgo normal. Todo lo que sea tomar un riesgo innecesario, sobre todo para la salud del jugador, de mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo, eso no tengo ninguna duda. Y después pensamos en lo individual. Son chicos que han estado desde el primer día con nosotros. Eso es indudable que pesa. Lo sentimos. Pero al momento de tomar la decisión, la tomaremos pensando en el bien del equipo”, reflexionó.