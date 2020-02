El famoso actor y político estadounidense no ocultó su emoción por la posibilidad de volver a interpretar uno de los primeros papeles de su carrera. "Es muy posible que veamos una nueva adaptación de Conan. No se sabe si se haría una serie de Netflix o incluso una nueva película", comentó Arnold.

"Me emociono al pensar que se podría realizar una nueva película sobre Rey Conan y me encantaría", agregó el ex gobernador de California.

Esta no sería el primer relanzamiento de Conan: El Bárbaro desde que las historias de Robert E. Howard dieran el salto a la pantalla grande. Anteriormente, un reboot fue protagonizada por Jason Momoa.

Nuevo estreno

Por otro lado, Schwarzenegger y Jackie Chan se enfrentarán en la Inglaterra victoriana en The Iron Mask, la nueva película de acción y fantasía que ambos protagonizarán bajo la dirección de Oleg Stepchenko. La cinta, que ya se estrenó en China en 2019, llegará a todos los cines de Latinoamérica el 10 de abril.