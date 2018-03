Scioli fue imputado por anomalías en la obra pública

El 3 de mayo, Scioli se deberá presentar frente al fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, quien investigará la construcción de nueve Unidades de Ponta Atención (UPA) en las que el gobierno invirtió 189 millones de pesos El ex ministro de salud bonaerense, Alejandro Collia, deberá presentarse el próximo 2 de mayo.

Paula Oliveto, diputada nacional y presidente de la coalición cívica ARI de Buenos Aires, celebró el llamado a declaratoria para Scioli "en una causa iniciada por Elisa Carrió y su partido".

"Cuántos sabían del robo a Buenos Aires y callaban cómplices. Gracias a Dios cambiamos y hoy María Eugenia Vidal cuida a los bonaerenses", expresó Oliveto en Twitter.

Embed Indagan a Scioli en una causa iniciada por @elisacarrio y la Coalición Cívica. Cuantos sabían del robo a Buenos Aires y callaban cómplices. Gracias a Dios cambiamos y hoy @mariuvidal cuida a los bonaerenses. — Paula Oliveto (@pau_oliveto) 16 de marzo de 2018

Scioli y Collia son acusados por delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias pasivo y activo e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Además, Garganta indagará al empresario Ricardo Estanislao Miller, acusado de partícipe necesario de la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.

Los ex funcionarios bonaerenses, Gerardo Pérez - ex Subsecretario Administrativo del Ministerio de Salud Bonaerense- , Ana Beatriz Priolo - ex Directora General de Administración -y Matías Alcalde - ex Director de Contabilidad-, también deberán presentar declaración por estar acusados de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.

Según la resolución a la que accedió Télam, existen "indicios vehementes" de que entre los años 2011 y 2015, Collia -a instancias del ex mandatario bonaerense- adjudicó de manera irregular la realización de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de otra, todas en favor de la empresa Miller Building International SA.

Aparentemente las adjudicaciones se habrían concretado "con motivo de la relación personal y comercial que el ex gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario -Ricardo Miller -, y además, por las dádivas que el ex primer mandatario percibía de éste por su rol".

Para el procesamiento "se tuvo en cuenta la simultánea proyección advertida entre el incremento de las mejoras que Miller hizo en el complejo hotelero del ex gobernador y el avance de las adjudicaciones irregulares de las obras públicas".

"A medida que avanzaba el empresario en las adjudicaciones, tenía su correlato en las mejoras del predio del ex gobernador", destacó el fiscal que considera que el vínculo comercial entre Scioli y Miller data del 2009.

Además de las sociedades que compartían, Garganta tuvo en cuenta que Scioli utilizaba dos helicópteros propiedad del empresario. Miller mantenía negocios a nivel particular con Scioli a través de la construcción de las instalaciones del club de Futsal La Ñata.

Scioli es investigado por Garganta en otros cargos de lavado de activos y delitos contra la administración pública en la jefatura de Gabinete, Aguas Bonaerenses, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), el Astillero Río Santiago, Loterías y Casinos y con el alquiler de aviones que fueron usados en la campaña electoral.