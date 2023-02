Scioli se lanzó y buscará la revancha en las elecciones

El embajador en Brasil Daniel Scioli anunció que será precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT) a través de una entrevista televisiva: el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires había llevado a cabo una serie de publicaciones a través de sus redes sociales en las que había sugerido aquella posibilidad, pero no lo había confirmado hasta el momento.

El ex diputado nacional aseguró que “las circunstancias” lo llevaron a asumir esa responsabilidad. Al mismo tiempo, deslizó sus ganas de transformarse en el postulante de consenso del oficialismo: “Estoy convencido de poder representar a la gente y llevarla a la victoria”. El ex motonauta, a su vez, explicitó que es optimista con respecto al futuro económico y social del país, pero que hará todo lo posible para que la oposición no regrese al gobierno: “Tengo muy en claro lo que se está disputando y espero tener la oportunidad de poder proyectar a la Argentina”