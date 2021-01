Scioli se reunió con Bolsonaro para tratar el conflicto del trigo

El presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió este miércoles al embajador argentino en el país vecino, Daniel Scioli , en sus oficinas del Planalto. El ex vicepresidente le planteó el conflicto por la decisión del Gobierno limítrofe de convertir en permanente, al menos por este año, la importación de trigo de países por fuera del Mercosur con arancel cero.

"Agradezco al presidente Bolsonaro nuestro encuentro y saludo en el día de mi cumpleaños. Me manifestó que vamos a seguir profundizando nuestra relación y me aseguró que están garantizadas las exportaciones de todo el trigo argentino a Brasil", sostuvo Scioli, quien cumple 64 años, a través de su cuenta de Twitter. El lunes, el ex gobernador bonaerense había expresado en público su preocupación y "rechazo" por las medidas comercial vecina.