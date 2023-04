Se acerca el debut de Claudio Echeverri en River: la postura de Demichelis

La actuación del Diablito hizo ilusionar a todos los hinchas del fútbol argentino, pero principalmente a los de River Plate , que ya sueñan con verlo debutar en la Primera del club. Y para la suerte de ellos, la presentación del joven de 17 años no estaría tan lejos .

“Muy triste porque no se pudo conseguir el segundo objetivo que era salir campeón, pero ahora tenemos revancha en el Mundial y estamos muy contentos. Individualmente hice un buen torneo, pero se puede dar mucho mejor en el Mundial”, comenzó el volante ofensivo. Cabe recordar que, tras ganar tres de sus cuatros partidos en la primera fase (el restante fue empate ante Paraguay), la Albiceleste concluyó en el tercer lugar de la fase final al perder ante Ecuador y Brasil en las últimas dos jornada.

A continuación, el Diablito se refirió a la charla que tuvo con el entrenador de la Banda: “Ayer me llamó, me felicitó por el torneo que hice y primero que nada me dijo que iba a tener una semana de descanso. Y que después ya iba a entrenar con ellos (el plantel profesional de River), así que estoy muy contento y muy feliz. Voy a dar lo mejor siempre”.

diablo echeverri.jpeg Claudio Echeverri comenzará a entrenar con la Primera de River. ¿Se viene su debut?

Otro de los grandes baluartes del Sub-17 que podría tener su debut en River es el defensor Ulises Giménez, que en diálogo con TNT Sports comentó: “Hablé con Ponzio y me dijo que iba a tener unos días de descanso y el lunes vamos a entrenar con la Primera. Voy a trabajar para quedarme ahí y hasta debutar no voy a parar”.

En la misma nota, Giménez destacó el nivel de su compañero Claudio Echeverri: “Claudio para mí hoy en día es el mejor jugador que tenemos en Reserva y la Selección. Es algo muy lindo que sea compañero mío desde chico. Estoy muy contento de poder acompañarlo”.

Tanto el Diablito como Ulises se encuentran en la lista de buena fe del Millonario para la Copa Libertadores y también estarán a disposición del técnico para sumar minutos en la Liga Profesional de Fútbol. Los próximos compromisos de los de Núñez serán el viernes ante Atlético Tucumán y el martes de la próxima semana ante Fluminense en Río de Janeiro. Luego, el Superclásico en el Monumental (7/5).