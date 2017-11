Gabriela Burgos, presidenta de la comisión, afirmó que “es un gran avance en materia de género para luchar contra la violencia hacia las mujeres”. El proyecto propone penar con multas de $3000 a $15.000 al que realice toda acción con connotación sexual a través de gestos o en forma verbal a otra persona y que se lleve a cabo en lugares públicos (o de acceso público) que afecten la dignidad, libertad, integridad física y psicológica.

Esto, claro, siempre que la situación no configure un delito más severamente penado. Pero, además, si las víctimas del acoso fueran menores el monto de la multa crece: de $5000 a $25.000. “La mujer no pide ni desea esta forma de violencia en los espacios públicos. No se discute que le gusta o no la mujer, sino el acto en el que el hombre por si solo y sin respetar los derechos de ellas ejecuta con total liviandad causando degradación, humillación, traumas, trastornos, miedo e intimidación”, agregó Burgos.

Y remarcó que “estas conductas están muy naturalizadas en la sociedad e impiden interpretarlas como una de las tantas formas de violencia que padecemos día a día. Esperamos que pronto logremos concientizar que muchas veces un comentario o un gesto puede significar un verdadero acto de violencia hacia una mujer”. ¿Qué se hará con el dinero de la multa? La norma prevé que se destine al Instituto Nacional de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer políticas públicas de prevención.