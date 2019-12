Esa imagen esta noche volverá a repetirse ante Viedma por una nueva fecha del prestigioso certamen. Sin embargo, lamentablemente es probable que no suceda lo mismo a partir de la temporada 2020-2021.

"La decisión de poner en venta la plaza para el año próximo la veníamos evaluando y así como lo dije en LU5 anoche lo reafirmó hoy a LM Neuquén. Todo está sujeta a que con la ayuda del Ministerio de Deportes se regularicen los aportes de Provincia. Si no se consigue eso, no vamos a estar en condiciones porque debido a la situación económica que ha dejado el gobierno de Macri se torna cada vez más difícil participar en la alta competencia", explica la delicada situación el dirigente Toto Resa, hombre fuerte del básquet del Torito.

“Es también para no poner en riesgo al club, al que en verdad ponemos a resguardo porque los compromisos están asumidos por unos pocos privados que hacemos un esfuerzo enorme por el amor que le tenemos a Español. Preferimos hacer una pausa el año próximo y esperar a que mejore la situación. Obviamente vamos a terminar esta Liga, haciéndolo de la mejor manera como siempre”, anticipa con resignación.

“Agradecemos al Ministro de Deportes Luis Sánchez por el apoyo que siempre nos dio, nos recibió, nos escuchó. Entendemos que por ahí no dispone de todas las herramientas para solucionarnos el tema, pero la verdad es que la ADC nos presiona para ponernos al día y amenaza con desafiliarnos, los extranjeros si no cobran en término se quieren volver a Estados Unidos. Así no se puede. No da para más”, expone la compleja realidad y se lamenta Resa.

Y precisa que con la inflación "el presupuesto para todo el torneo se fue a 18 millones de pesos. Insostenible de esta manera".

Hoy el Templo se llenará como siempre. ¿Serán hasta el final de la presente temporada los últimos partidos de Español en su reducto en la elite? ¿Se termina la fiesta y la alegría de todo Plottier?