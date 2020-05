Se busca piloto para el auto de Camilo y ya hay candidatos

Para evitar los costos de viaje el auto tendriá asignado un lugar en La Plata que va a ser el circuito que -cuando se retome la actividad- albergará la mayoría de las fechas del calendario.

Hace un par de meses, Camilo confió a LM Neuquén esa posibilidad. “No voy a correr, necesito dedicarme a full a esta nueva actividad. Me encantaría estar pero si me pongo con las carreras desatiendo la política. Llegado el momento, si se puede retomar lo haré, porque el auto está listo y estoy seguro de que en algún momento voy a regresar”, explicó Echevarría en febrero pasado.

“Asumí una responsabilidad y me debo a eso. Las carreras siempre va a ser la diversión, lo que más me gusta, pero en este momento no puedo prestarle la atención que requieren”, agregó entonces al ampliar su fundamento. Y dejó abierta la posibilidad de alquilar el auto.

