Se cae otro patriarcado: diez chicas son gomeras

“Hablé con un señor que se sorprendió de que yo trabajara en la gomería, así que le expliqué que sabía hacer todo”.Cintia Cortez Hurt

En esa línea, Noelia llamó a las mujeres a que “se animen a probar otras cosas, hay que romper con lo que se dice de ciertas tareas y saberes porque todos podemos aprender y no hay lugares solo de hombres”. Otra de las graduadas, Cintia Cortez Hurt, señaló que “todos ven como algo súper revolucionario lo que hicimos, pero para nosotras fue algo natural, solamente hay que tener ganas de aprender”. Cintia tiene 33 años, es diseñadora de indumentaria y se anotó en la carrera por curiosidad pero le gustó tanto que ya forma parte de las graduadas que están trabajando como gomeras en los talleres de Rosario. “Cuando empezamos las practicas me encantó porque aprendí a montar y desmontar un neumático, el balanceo, un service completo desde que entra hasta que sale el auto”, se entusiasmó. “Hoy casualmente hablé con un señor que se sorprendió de que yo trabajara en la gomería, no entendía qué tarea cumplía, así que le expliqué que sabía hacer todo: lo que hacen los hombres, lo hago yo también”, contó entre risas.

“Durante el curso coincidimos en que la palabra inclusión era la más adecuada para definir lo que sentimos”. Noelia Pinchera

Por su parte, Angélica Jeandrevin, directora de la escuela donde las mujeres realizaron la carrera y gerente de las sucursales de Neumáticos Verona, relató que “sentíamos que las mujeres venían avanzando sobre un montón de espacios en la sociedad y nos preguntamos por qué no también en la gomería y así surgió la idea de empezar a formarlas en este oficio”. Esta Escuela de Gomeros es abierta y gratuita y desde hace cinco años viene generando una salida laboral con seis meses de capacitación teórica y práctica, y brinda un título avalado por el ministerio de Trabajo de la Nación.

Este martes les dan el diploma

Pasado mañana recibirán su diploma junto a el resto de los egresados de la carrera de Gomeros. “Las chicas están felices, algunas ya empezaron a trabajar de gomeras en los lugares donde los hombres se van adaptando a tener una mujer entre ellos”, señaló Angélica Jeandrevin, directora de la escuela de Gomeros