Se confirmó cómo se definirá la Liga Profesional de Fútbol

Y ahora, ¿Cuáles son los escenarios posibles de cara al domingo? En caso de que Boca le gane a Gimnasia, dependerá de si mismo para ser campeón. Esto quiere decir que deberá ganarle al Rojo en su cancha, o empatar y que Racing no derrote al Millonario. Si los dirigidos por Hugo Benjamín Ibarra no derrotan al Lobo, estarán obligados a ganar en la última fecha y tendrán que cruzar los dedos para que el equipo de Fernando Gago no venza a los de Núñez.

https://twitter.com/LigaAFA/status/1582729517264564224 ¡Se viene la definición! Tras la disputa de la #Fecha26, así quedó la tabla de posiciones del #TorneoBinance @RacingClub, @BocaJrsOficial y @CAHuracan van por el título pic.twitter.com/qcv8sTcxLc — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 19, 2022

Huracán, el que menos chances tiene de consagrarse, está aferrado a un milagro. Si el Xeneize le gana al Lobo, quedará fuera de competencia. Caso contrario, tendrá que ganar su duelo ante Patronato y esperar a que Boca y Racing no sumen puntos en la última fecha. Cabe recordar que los de Parque Patricios suman 47 unidades, tres menos que la Academia.

Por otro lado, la Liga Profesional de Fútbol anunció que todos los equipos que aún estén peleando por clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana del año 2023 jugarán el sábado.

El cronograma de la Fecha 27

Sábado 22 de octubre:

14.00 Unión – Central Córdoba

16.30 Estudiantes – Godoy Cruz

16.30 San Lorenzo – Aldosivi

16.30 Defensa y Justicia – Atlético Tucumán

19.30 Argentinos – Vélez

Domingo 23 de octubre

12.00 Banfield – Sarmiento

14.30 Talleres – Gimnasia

17.00 Patronato – Huracán

17.00 Boca – Independiente

17.00 Racing – River

Lunes 24 de octubre

15.30 Barracas Central – Newell’s

16.30 Rosario Central – Colón

20.30 Tigre – Arsenal

20.30 Platense – Lanús