Se confirmó la peor noticia de Jésica Cirio: "Se separó y..."

Cirio Insaurralde 1.jpg

“Ya lo desmentí, no sé de dónde nace eso. Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso”, dijo en su momento Jésica Cirio. Sin embargo, fue ahí que Maite Peñoñori, en Intrusos, reveló que no solo estaban separados, sino que ella ya quería mudarse: "A mí me contaron que ella está buscando una casa por Zona Norte, en Nordelta, y los rumores de separación son muy fuertes".