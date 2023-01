Se conoció cuánto cobra Coti Romero de Gran Hermano por los canjes y es una fortuna

No hay duda alguna que Gran Hermano logra que sus participantes, al menos por unos meses, se conviertan en las celebridades más buscadas del país. Y aunque la mayoría no suele quedarse en el mundo del espectáculo, la realidad es que uno o dos (no siempre son incluso los ganadores) logran hacerse un hueco en la televisión para poder seguir viviendo en los medios de comunicación. Y Coti Romero quiere ser uno de ellos.