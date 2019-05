Se conoció el audio en el que el hijo del Nochero reconoce la violación

Este domingo trascendió la grabación que la propia víctima grabó cuando fue convocada por el abusador para pedir disculpas.

A continuación, un extracto del diálogo:

- Lautaro Teruel: "Una amiga me escrachó en Face a dos amigos y a mí. Fue una situación muy densa. Cuando me pasó eso, lo primero que pensé fue en vos, para pedirte disculpas. Es como que la vida me dijo vaya y pida disculpas. Creo que un par de veces más nos hemos visto. El otro día que te vi, dije 'uh, está re grande'".

- La víctima: "Me había quedado la duda de por qué lo hiciste. No entiendo la necesidad".

- LT: "No sé, era muy pendejo. No sé realmente cuál es la respuesta. Sí sé que cuando lo hice en el momento no te gustó nada. Aparte, eras re pendeja.

- La víctima: "Yo tenía siete, seis".

- LT: "Claro, eras re pendeja. No sé por qué. Yo habré tenido 16, 17. Pelotudo. No saber las consecuencias que puede traer después o lo que te pude llegar a haber causado. Ahora soy más grande. Charlalo, podemos juntarnos".

Acá, el audio completo:

Embed

LEÉ MÁS

Mario Teruel rompió el silencio y habló de la detención del hijo, acusado de violar a una niña

Detuvieron e imputaron al hijo de uno de Los Nocheros por abuso sexual a una menor