¿Se copa el Muñeco con el cipoleño Centurión?

Se sabe que Franco Armani es el guardametas titular y Germán Lux el suplente de Marcelo Gallardo. Se pueden hacer dos cambios en la nómina para semifinales y, ante la lesión del Beto, la modificación será lógica. Y los dos candidatos a reemplazar al veterano arquero son juveniles del club: Centurión y Franco Petroli.

El cipoleño de 21 años es actualmente el arquero titular de la reserva y ayer estuvo trabajando en Ezeiza junto a Lux en ejercicios específicos del puesto (Armani, lesionado, lo hizo diferenciado junto a otros averiados).

Eze ya estuvo en la lista de buena fe de la Libertadores del año pasado y tiene una cláusula de salida de 15 millones de euros.

4500 entradas en Santa Fe

Tendrá a disposición la parcialidad millonaria el 19 de octubre ante Colón en Santa Fe. Vuelven los visitantes para el Millo.

"Quintero vino con una sobrecarga en el aductor y el departamento médico está siguiendo su caso”.Arturo Reyes. Entrenador de Colombia

Quintero está bien

Ayer por la tarde se generó la preocupación de todo River porque el crack colombiano no entrenó con su selección. Sin embargo, la molestia no será importante y no corre peligro, a su regreso, de perderse el cruce por Copa Libertadores ante el Gremio.

D’Onofrio habló del nuevo estadio

“Yo también tengo nostalgia por el Monumental pero hay que avanzar, hay que crecer, necesitamos un estadio para 85 o 90 mil personas. Es el momento de pasar a un estadio nuevo a 500 o 600 metros del actual. Yo creo que tenemos una oportunidad enorme porque River puede hacerlo. Tenemos la capacidad económica de hacer un nuevo estadio”, señaló el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, quien promociona la mudanza millonaria.