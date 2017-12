“Diego está muy cambiado, todos sabemos por qué y esto no tiene recuperación. Era un tipo bárbaro, buen amigo, gracioso y no quedó nada de eso. Creo que no supo aguantar ser el tipo más famoso de la Tierra”, disparó contra El Diez al expresar su preferencia por Leo Messi.

“Es una vergüenza que un jubilado gane $7.000. ¿Y quieren una reforma?”, lanzó Su.

Sobre Darín, confesó: “Ricardo quería tener hijos y yo no quería, él quería ir a vivir a una casa y yo a un departamento”. “A él no le interesaba mucho la plata, era una especie de romántico empedernido y me alegro de cómo va su vida”,destacó.

A la hora de hablar de su “amigo” Facundo Moyano, con quien se la relacionó en varias ocasiones, Susana alimentó las dudas. “¿No fue pareja?”, le preguntó el periodista. “No, no, no, lo que... (segundos de silencio), somos amigos”, contestó. Sobre la ausencia de Nicole Neumann -novia de Moyano- en el acto donde la declararon Ciudadana Ilustre de Buenos Aires, al que sí asistió el diputado, Giménez señaló: “Ella no tenía nada que ver en ese asunto. No es amiga mía para que la inviten”.

Quiebre

Macri se bajó de la entrevista

A horas de que se publicara la nota donde Susana sostiene que si bien banca la gestión de Mauricio Macri “es inhumano sacarle más guita a los jubilados”, el presidente suspendió la entrevista que se iba a emitir el domingo. Desde Telefe y el gobierno alegaron que no hubo cortocircuito por los dichos de la diva, sino que el encuentro no se hizo por falta de tiempo por parte del mandatario.