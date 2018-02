A partir de esa tensa situación contractual salió a la luz una serie de fotos íntimas confirmando algo impensado: una relación sentimental entre el presidente del club Rubio Ñu, Antonio González, y el jugador Bernardo Gabriel Caballero.

"Vamos a ser sinceros, esta persona era muy especial para mí. Entre paréntesis, era mi pareja personal", reconoció González en declaraciones radiales.

rubio nu presidente jugador paraguay escandalo1.jpg

Y agregó: "Tenía todos los privilegios. Y de repente apareció una vieja loca -en referencia al representante del jugador- y se tuvo que ir, porque lo llevó a Mar del Plata. Entonces tuve que tomar la decisión que no entre más al club. Ahí empezó todo".

González subió a las redes un vídeo en el que manifestó que "el hombre es mil veces más celoso que una mujer. No me gusta que me esté amenazando” y refirió al agente con numerosos insultos.