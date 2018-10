Se despertó y había tres ladrones en su casa: se llevaron todo pero fueron detenidos

La joven comenzó a gritar y uno de los delincuentes, que esperaba con un auto en la puerta, alertó su presencia y le dijo: "¿Qué mierda hacés?". Luego, avisó a sus compañeros y escaparon con dos televisores, dos computadores, una cámara de fotos, dinero en efectivo y zapatillas.

En declaraciones a Vuelta de Página por LU5, Tamará contó que se encontraba en su casa en el momento del hecho y explicó que se trató de un robo planificado. "Seguro la casa estaba marcada, habíamos visto el auto un par de veces en el barrio, además vinieron a una hora específica (cuando sus padres estaban trabajando)", agregó.

"Siento mucha impotencia, yo estaba que me salía de la vaina, quería bajar con una madera para tirársela, pero si me hacía la loca, capaz se ponen más locos y es peor", indicó.

"Nos había pasado de robos, pero no barreteando la puerta y menos con gente adentro de la casa", añadió la joven.

Horas después del hecho, la Policía logró encontrar el auto y detener a dos de los ladrones pero no dio con el botín. Ahora la fiscalía debe determinar que cargos presentará, aunque los delincuentes quedarían en libertad.

Ante esto, Tamara manifestó: "Me produce bronca, ahora tengo miedo a todo, no saber que vas a estar tranquilo en tu casa, no te podés ir a dormir tranquilo, ya no te podés refugiar en el hogar".