Se hacía el ciego para acosar a la hija de Obama

Un hombre fue detenido por el servicio secreto de EE.UU. por intentar intimidar a la hija mayor del ex presidente. Andaba con lentes y un bastón blanco.

Estados Unidos

Un hombre fue detenido hace algunos días por acosar en la vía pública a Malia Obama, según se informó en las últimas horas. El individuo tenía una obsesión tan grande por la hija mayor del ex presidente estadounidense, que hasta quería casarse con ella. El dato surge del perfil del acosador que, tras fingir que era ciego, fue detenido por agentes del Servicio Secreto hace algunos días. El hombre, identificado como Jair Nilton Cardoso, de 30 años, según el New York Post, ya había sido detenido varias veces en Washington por intentar ingresar en la Casa Blanca cuando Barack Obama era el primer mandatario de Estados Unidos. Hace algunos días los agentes del servicio secreto que protegen a Malia detuvieron al hombre, que tenía rastas y llevaba un bastón de ciego, y que se había detenido a observarla de manera insistente mientras ella llegaba a su trabajo en Nueva York. Tras haberlo notado, los agentes lo detuvieron y lo interrogaron durante una hora. Luego de ser fotografiado, recuperó la libertad y lo intimaron a no acercarse más a Malia.