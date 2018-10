"Sé el esfuerzo que hacen todos los argentinos"

De arranque, el Presidente destacó el cambio cultural que, según consideró, emprendió la Argentina: “Nos dimos cuenta que, cuando nos ponemos las pilas, somos capaces de hacer grandes cosas”. Y agregó: “Ahora que entendimos que hay que vivir con la verdad, que hay que trabajar en equipo, dialogar y apostar a la transparencia y que no puede haber más impunidad frente a la corrupción. Con esos valores en la mesa, no de un día para otro, porque no vamos a construir en dos años lo que no hicimos en 70 años”, sostuvo. En ese sentido, Macri se refirió a la causa de los cuadernos: “En términos de futuro, es algo muy bueno para la Argentina. Pero, en el corto plazo, también complicó el tema del financiamiento externo”.

En cuanto a la situación de la economía, Macri dijo ser “el primero en saber el enorme esfuerzo que están haciendo los argentinos”. “Han puesto el hombro y están bancando semejante depreciación del tipo de cambio y la devaluación que hemos sufrido”, admitió.