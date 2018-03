Se enojaron las nenas

Golpe a golpe

Precisamente, uno de los fanáticos de la serie cuestionó por qué en todas las escenas que realizó Sandro aparece fumando constantemente. “Sandro no era un adicto y mucho menos un rolinga salido de una alcantarilla”, fue el “ataque” del usuario. A lo que Marco Antonio replicó: “Lamento informarte que sí, murió por adicción al tabaco, ¡y se influenció por todas las distintas etapas del rock!”.

Fuerte: “La opinión de la gente no es crítica, es opinión. Celebro la incomodidad del espectador”.

“¡Sandro era Sullivan!”

Por otro lado, la comparación con el Sandro de Agustín Sullivan, quien brilló al mostrar la primera etapa del cantante, no pasó por alto y una seguidora se lo marcó: “No entiendo la necesidad del cambio de actor. Me cae bien Caponi, pero Sandro era Sullivan”. El actor nuevamente recogió el guante y explicó: “No se trata de competencia, se trata de aceptar la decisión que por algo es. No me juega en contra, al contrario, celebro, somos equipo!

Para cerrar el tema, Caponi recurrió a la ironía con un toque de humor sobre su interpretación de Sandro: “No se parece en nada a Sandro, ¿por qué cambiaron el actor? Hay que matarlo... yo sé lo que digo, escuché dos canciones un día en lo de mi tío”.

Marina Belatti, la enfermera que enamora a Sandro

Lali Espósito era una de las mujeres de Sandro hasta el capítulo del lunes. Anoche la cantante era desplazada por Marina Bellatti, quien le dará vida a Mónica, una enfermera que se encarga de atender a la madre de Roberto Sánchez. La mujer no se resistirá al creador de “Por ese palpitar” y terminará enamorada de él.

Por otro lado, Telefe confirmó que el último capítulo de la serie (el próximo martes) será en el teatro Gran Rex. No es la primera vez que el canal de las pelotitas pone fin a sus exitosos envíos en el conocido teatro. Ya lo hizo con Graduados, en 2012, y con Dulce amor, en 2013. El año pasado fue el turno de Susana Giménez con su clásico programa. El canal informó que las personas que deseen asistir al Gran Rex pueden reservar su entrada telefónicamente al 4102-5607, de 11 a 18.

LEÉ MÁS

Marco Caponi tomó la posta en Sandro de América

Lali deslumbró en la serie de Sandro con "Porque yo te amo"