Meses atrás, la también dj publicó un libro autobiográfico en el que revela cómo vivió esos horribles momento en el que no la tomaron en serio.

Precisamente, uno de los medios que se mofo fue Bendita que conduce Beto Casella. En diálogo con Hay que ver la actriz se manifestó sobre ese tema y confesó que “le hicieron daño”. “Todo lo que tenía que decir al respecto lo pude hacer en ese libro, que para mí es muy valioso porque fue una manera de ser honesta y decir las cosas que sentí”, comenzó diciendo Calu.

“Me hicieron mucho daño en su momento. Después entendí que no me lo hacían a mí, sino a una imagen porque era divertido burlarse de eso. Me parece que habla mucho más de ellos que de mí. Hay que deconstruir el daño que generan. No tengo odio ni bronca con nadie, ya está altura de mi vida”, agregó la modelo refiriéndose a cómo la trataron en el ciclo de canal 9.

El conductor hizo su descargo y tildó de mala leche a Calu

Beto Casella hizo su descargo y fue picante a la hora de hablar de Calu. “Habremos hecho dos o tres informes en un año y medio, cuando ella aparecía feliz de la vida, porque sus notas eran así, diciendo ‘brillantina mí’, lo cual era muy divertido’. Cuando surgió su denuncia la recontra bancamos”, dijo el conductor.

Luego Casella fue letal al mencionar la obra de Rivero. “No sé de qué trata el libro, no tengo la culpa que no se haya vendido y hoy lo estén usando para apoyar la pata de la cama. En un libro donde ella cuenta su vida, donde es un poco la cara de la mujer que denuncia, meta un parrafito de Bendita, yo te diría o es mala leche o es desmesurado’’, dijo.

Con una postura más dura, Casella argumentó: “Si quieren vulgarizar el tema de cosificación y violencia machista con temas menores, van a joder el tema, cuando en realidad es una bandera que hay que tener bien levantada y yo estoy ahí acompañando. Tener una discusión de tono... ¿si opina la cosifica? cosificar es otra cosa, muy jodida”

Cerrando, la figura de canal 9 ironizó: “Si quieren relanzar el libro con este lío, yo no voy a formar parte. Puede pasar que un libro no se venda. Pero meternos a nosotros por dos informes previo a su denuncia... Estoy seguro de lo que hemos hecho. Nosotros tomamos con mucho respeto la denuncia”.