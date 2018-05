Se entregó Harvey Weinstein por las acusaciones de abusos sexuales

El reconocido productor, bajó de una camioneta negra y caminó despacio hasta la puerta de la comisaría 1st Precinct de Manhattan.

Embed Así fue el momento en el que ex productor de cine, Harvey Weinstein, se entregó a las autoridades en Nueva York para enfrentar cargos por agresión sexual. pic.twitter.com/aBYCVXuOXw — Univision Noticias (@UniNoticias) 25 de mayo de 2018

Weinstein, fundador de Miramax y The Weinstein Company, fue acusado por una decena de mujeres que sufrieron sus abusos. Ante esta situación, el cineasta dijo en una entrevista con The New York Times: "Entiendo que la forma en que me he comportado con mis colegas en el pasado ha causado mucho dolor y sinceramente pido disculpas por ello".

Embed

