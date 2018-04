Terrible venganza

El tiempo pasó y ahora Bad se está frotando las manos para cumplir con ese aviso. Es que el actor de El club de la pelea llevará a cabo un proyecto sobre el famoso Weinstein. La productora que el actor fundó, Annapurna, compró los derechos sobre la cobertura del diario The New York Times sobre el historial de acosos y abusos del productor, y llevará la historia al cine. Ahora habrá que esperar a que se produzca y ver el impacto que consigue el film.

El caso de Paltrow no fue el único que tocó de cerca a Pitt. También ocurrió lo mismo con otra de sus ex novias: Angelina Jolie, a finales de la década del 90, también tuvo una mala experiencia con Weinstein durante el lanzamiento de la cinta Playing by Heart en 1998, fecha en la que Harvey intentó sobrepasarse con la bella actriz.

Cabe señalar que hasta el momento el afamado productor de Hollywood tiene más de 80 demandas por abuso y acoso sexual.