Terrible confesión

“En 1997 fui violada por Harvey Weinstein aquí en Cannes. Tenía 21 años. Este festival fue su terreno de caza”, comenzó diciendo, antes de presentar el galardón a la mejor actriz junto a Ava DuVernay, y con una mezcla de entereza y enojo continuó: “Quiero hacer una predicción: Harvey Weinstein no será nunca más bienvenido aquí. Vivirá en la desgracia, rechazado por una comunidad que lo recibió y que cubrió sus delitos”.

Su discurso no quedó ahí y apuntó también contra las personas que conocían los abusos de Weinstein: “Esta noche, inclusive, sentados entre ustedes están quienes todavía deben hacerse responsables por sus conductas con las mujeres. Ese comportamiento no pertenece a esta industria ni a cualquier ámbito de trabajo. Ustedes saben quiénes son, pero lo más importante es que nosotros sabemos quiénes son y no vamos a permitir que se sigan saliendo con la suya”, concluyó la actriz, antes de recibir un fuerte aplauso.

Argento fue una de las mujeres que impulsó el engranaje del #MeToo, el movimiento de denuncia a hombres poderosos de Hollywood culpables de abusos sexuales. De esta forma, y tras terminar su participación en el festival, la mujer hizo referencia a la reciente denuncia contra el realizador Luc Besson (El quinto elemento) por abuso sexual, y aseguró que tenía conocimiento de la misma desde hace ocho meses.

1997: Fue el año en el que el magnate de Hollywood abusó de Argento.