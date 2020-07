Se escapó con su puma para no entregarlo al zoo

La Policía polaca busca desde hace tres días a un ex soldado, veterano de Afganistán, que ha huido con su puma porque no quiere entregarlo a un parque zoológico. En Polonia está prohibido tener animales peligrosos en las casas. Por eso la Justicia ordenó al ex soldado que entregue al animal al zoo, pero se negó y escapó.

Según el diario Gazeta Wyborcza, el veterano de Afganistán había comprado el animal hace seis años en la vecina República Checa y lo había criado en su casa desde pequeño. Y más allá de la prohibición de tener como mascotas a animales salvajes, al parecer el dueño del puma nunca había sido denunciado por sus vecinos. Por el momento, la búsqueda de la Policía, con 200 agentes movilizados, no ha dado resultado. “Continuamos nuestras operaciones”, declaró Tomasz Grabos, portavoz de la Policía de Zawiercie, sin hacer más comentarios. El ex militar no se escapó con provisiones (no tuvo tiempo de agarrar cosas), por lo que se supone que mucho tiempo no podrá aguantar escondido en el bosque.