¿Se filtró el trailer de Maradona o fue una promoción?

Sin embargo, el conductor aseguró que se trata de una acción publicitaria. “Alguien se tomó el trabajo de grabar el primer capítulo y editarlo. No es de tan mala calidad. Papi: si vos me das el tráiler hoy, no me sirve. Amazone, sos brillante. Esto genera más intriga. Esto es promoción”, sostuvo Rial sobre la producción que un principio iba a estrenarse el pasado 30 de octubre con motivo del cumpleaños número 60 de Diego.