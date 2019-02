La misma Natacha, lo detalla en un posteo en Twitter. "El de remera ROJA que va 5 metros delante mío y mirando paranoico para ambos lados de forma psicópata después de violarme, es Maxi Giusto. El de gorra que intenta disimular que estaría todo bien es Yotich que se me aparece de golpe por detrás a mi lado custodiando que no pueda reaccionar ante la gente. Yo, si hubiese sido consentido, Yotich que tiene su auto ahí en la puerta que se ve y me hubiera llevado a casa, estaríamos alienados los tres a la salida del edificio y no, ni Giusto PARANOICO adelante, nos besaríamos, etc,etc etc. LOS QUIERO PRESOS", cerró.

Tras la difusión de las imágenes, la conductora radial contó en las redes que se descompensó. "Me están estabilizado en el Hospital Alvear, derivada del Tornú con @ulisesjaitt por medio cuerpo dormido en comienzo de un ataque de pánico luego de ver los vídeos de mi salida de la casa del violador @yotich y del violador Maxi Giusto... Dios dame fuerzas para encerrarlos", tuiteó Natacha.

"Ok, ya estoy en casa, gracias a la medicación que me dieron los médicos psiquiatras para parar el ataque de pánico, en éste fragmento de video se ve cómo estoy llorando vulnerable bajo los efectos tóxicos que aparecieron en las pericias", escribió más tarde.

Además, Natacha apuntó nuevamente contra el colectivo Actrices Argentinas y puntualmente contra Laura Azcurra, por no acompañarla a tribunales.

Embed Que falsa sos @LauraAzcurra que no viniste a apoyarme en tribunales donde me habías dicho que no tenías tiempo para estar. Hoy fuiste a apoyar a otra mujer abusada. Las violaciones para vos son SELECTIVAS. ¿ Con que criterio decidís discriminarme? ¿ O recibiste plata de @yotich ? — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 13 de febrero de 2019

Embed En fin,sólo fui un comunicado de @actrices_arg Lo demás, política. Les recuerdo q YO soy mujer,actriz y me violaron de VERDAD, me puse a disposición automáticamente de la justicia,no fui sólo palabras y pañuelo.Tengo los ovarios bien puestos q subo las pericias, les deseo suerte. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 13 de febrero de 2019

